Будь начеку: девять признаков манипулятора

Москва, 11 февраля. В первую очередь, стоит помнить о том, что успешный манипулятор — настоящий профессионал: он действует интуитивно, без всяких сомнений и совершенно незаметно, так что вывести его на чистую воду непросто. Оказаться скрытым манипулятором может каждый: близкий человек, лучшая подруга, коллега за соседним столом и даже родственник. С виду все безобидно, только у вас на душе почему-то все время неспокойно. Teleprogramma.pro составила список из девяти причин насторожиться.

1. Вы постоянно чувствуете вину

Чувство вины — вечный спутник любых отношений с манипуляторами. Удивительно, как много у него форм! Это может быть постоянное ощущение, что вы в долгу у человека, который много для вас сделал; или периодически возникающее чувство, что вы вот-вот страшно разочаруете человека, который так вас любит и верит в вас; удивительно, но чувство вины может даже доставлять радость — в тех случаях, когда вам эту вину удается загладить, компенсировать или вообще опередить, сделав то, чего от вас ожидают, чтобы не допустить этих ощущений.

Самое интересное, что тут дело самым очевидным образом именно в том человеке, который чувствует себя виноватым. Это ведь все происходит в вашей голове! Манипулятор может даже не обвинять вас в открытую. Тем хуже для вас: вы будете постоянно ощущать, какого хорошего и великодушного человека подставили, и вас замучает совесть. Но если вы все-таки рискнете и свяжете свое вечное чувство вины не с собственными проблемами, а с поведением этого человека, то… сразу почувствуете вину! Как вам такие гадости только в голову приходят?



Фото: YAY/TASS

2. Вас оценивают

Вас запросто могут оценить: осудить или похвалить, присвоить вам какой-нибудь ярлык, обозначить вашу «главную» черту. Это тоже вовсе не всегда так уж неприятно: ведь всем нравится, когда их хвалят. В этом и заключается секрет успешной манипуляции — в чередовании кнута с обязательным пряником. В итоге вы сами не заметите, как с энтузиазмом начнете стараться соответствовать навязанным планкам. Иногда вам дают косвенные оценки: пересказывают чужие мнения, смотрят на вас глазами окружающих. Возьметесь проверять эти мнения — и обнаружите, что далеко не все они действительно были высказаны. А станете искать, кто соврал — действительно ли друзья о вас так сказали, а вам врут, что не говорили? Или они не говорили, а ваш благоверный соврал, что сказали? — запутаетесь и еще глубже погрязнете в манипуляции.

3. Он ищет жалости и требует сочувствия

Манипулятор умело провоцирует вашу жалость. Он представляется жертвой, чтобы заставить вас ощутить все то же чувство вины и в итоге сделать то, что ему требуется. Он выставляет себя более жалким, чем есть на самом деле, чтобы вызвать эмоциональный отклик. Он подробно перечисляет свои неприятности, но особое внимание уделяет тем, которые приключились из-за людей: его вечно недооценивают, подводят, притесняют, переходят ему дорогу и всячески отравляют жизнь. Что бы ни случилось — всегда найдется виноватый. Если вы представите, как выглядит отчет манипулятора о ваших отношениях для какого-нибудь третьего лица, то без труда догадаетесь, что, по его словам, во всех проблемах виноваты только вы. При этом он убедителен, и его действительно хочется пожалеть. Пожалеете — и сразу попадетесь в ловушку манипуляции: следующим ходом от вас уже потребуется что-то для манипулятора сделать.



Фото: Peter Endig, DPA/TASS

4. В ваших отношениях приняты двойные стандарты

То, что позволено манипулятору, ни в коем случае не пройдет у вас. Если вы попробуете принять его любимую позу жертвы, то вас жестоко осмеют. Его подводят коллеги, а вы — виноваты в своих проблемах сами. И можете тогда не взывать к справедливости: «Я тебя всегда жалею, а ты меня никогда!». Никакой справедливости не будет: отношения с манипулятором всегда заведомо и принципиально неравные.

5. Вы чувствуете, что участвуете в соревновании

Вы постоянно чувствуете, что втянуты в какие-то соревновательные отношения. Иногда это бывает очень сложно сформулировать. Манипулятор не просто делает все, чтобы всегда и во всем вас опережать, не гнушаясь даже самыми нечестными хитростями. Этого ему мало: нужно обязательно дать вам увидеть, что вы ему во всем уступаете! Ярче всего это проявляется в обычных бытовых мелочах: если у вас обновка, то манипулятору нужно три, и чтобы каждая была дороже вашей; если у вас на работе дела идут в гору, а манипулятор не может ничем похвастаться в ответ, то он начинает откровенно вас «валить» — задавать каверзные вопросы, намекать на вашу некомпетентность и отпускать едкие замечания.

6. Он пытается вас переделать

Да, скорректировать чужой характер и поведение, наверное, никто бы не отказался. Все люди такие разные, и часто отношения портятся из-за несоответствия в мелочах… Но только записные манипуляторы берутся за дело переделки других людей всерьез. Они готовы пройти весь путь по искоренению в вас того, что считают недостатками: от тонких намеков на ваше несовершенство — «Ой, смотри, какая у тебя тут миленькая складочка…», — до самых жестоких мер, вплоть до насильственной посадки вас на диету, публичных насмешек и ультиматумов в духе «Или — или». Даже если начинается все невинно, знайте, что манипулятор будет идти до конца и со временем может превратиться в безжалостный каток, который раскатает в лепешку вашу самооценку, чувство собственного достоинства и волю к сопротивлению.

7. Его невозможно поймать за руку

Вам очень сложно объяснить окружающим, в чем вообще проблема. Тут требуется недюжинный опыт самоанализа и размышлений об отношениях. Таким похвастаться может далеко не каждый человек, но если даже у вас это есть, все равно может оказаться непросто: как только вы начинаете излагать дело, вся история передергивается — как по волшебству, — и из ваших же собственных слов становится ясно, что вы все проблемы надумали на пустом месте и вообще должны спасибо сказать за то, что в вашей жизни есть такой замечательный человек. Ваши собеседники часто встают на сторону манипулятора. Вас понимают немногие, и в конце концов вы начинаете подозревать, что они вашу сторону приняли только ради дружбы или из жалости. А при выяснении отношений с самим манипулятором ваши аргументы всегда звучат так слабо, что ему ничего не стоит их опровергнуть, да еще и посмеяться.

8. Он молчит, чтобы вас помучить

Манипулятор любит помолчать. Не потому, что он необщительный, а потому, что он прекрасно знает: молчание — отличный инструмент, когда хочешь чего-нибудь добиться. Молчание — это хорошее наказание, доходчивая демонстрация вашей неправоты (и его сдержанности), а заодно и способ спровоцировать вашу эмоциональную реакцию. В результате вы скорее всего испытаете старое доброе чувство вины!



Фото: Oscar Knott, FogStock/TASS

9. Он не говорит ни «да», ни «нет»

Неопределенность — надежный союзник манипулятора, так что не удивляйтесь, что у ваших отношений всегда какой-то непонятный статус, даже когда все вроде бы хорошо. Манипулятор всячески избегает уточнений и прояснений, а на ваши прямые вопросы старается отвечать максимально туманно, так, чтобы ответ был равно далек и от «да», и от «нет». А если вы будете упрямо вызывать его на конкретный разговор, то он может использовать тактику молчания: просто перестанет с вами разговаривать. Такое поведение ставит в неловкое положение вас — и оставляет весь контроль над ситуацией манипулятору.

Материал предоставлен порталом Teleprogramma.pro специально для «МИР 24».