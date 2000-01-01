Войти Зарегистрироваться
play МИР 24 Телепрограмма play МИР ТВ online МИР ТВ online +4 МИР ТВ Телепрограмма play РАДИО МИР Программа
Новости Видео Фото
1608
ВЕЩАНИЕ
16+
Филиалы
ДТП в Новой Москве: среди жертв и раненых - граждане СНГ
19:15
Происшествия

Жуткое ДТП в Новой Москве: среди жертв и раненых - граждане СНГ

Страшная авария в Новой Москве, по уточненным данным, унесла жизни восьми человек, еще четверо госпитализированы.


Политика

Посольство России: Отказ в визе депутатам Норвегии - ответная мера
21:551 февраля

Посольство России: Отказ в визе депутатам Норвегии - ответная мера

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России, чтобы официально выразить ему протест в связи с отказом ряду норвежских депутатов в выдаче российских виз.

Общество

86-летие Бориса Ельцина: президентский обед и мемуары жены
23:051 февраля

86-летие Бориса Ельцина: президентский обед и мемуары жены

Первому президенту России сегодня могло бы исполниться 86 лет.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Происшествия

Смертельная авария в Новой Москве: возбуждено уголовное дело
22:241 февраля

Смертельная авария в Новой Москве: возбуждено уголовное дело

Жертвами столкновения иномарки и микроавтобуса стали девять человек, еще трое пострадали.

Культура

«Астана Опера» привезла в Петербург «Собор Парижской Богоматери»
15:101 февраля

«Астана Опера» привезла в Петербург «Собор Парижской Богоматери»

Балет покажут 1 и 2 февраля. Историю Эсмеральды и Квазимодо на астанинской сцене поставили полгода назад, но это точная копия парижского спектакля 1965 года.

Александр Петров

Все дело в том, как ты реагируешь на людей

В мире

Выборы в Нидерландах: голоса подсчитают вручную
22:451 февраля

Выборы в Нидерландах: голоса подсчитают вручную

Программа, которая подсчитывает результаты голосования, устарела и может быть взломана хакерами, отметили в правительстве.

Экономика

Инфляция в Молдове: Нацбанк прогнозирует рост цен на 5%
22:161 февраля

Инфляция в Молдове: Нацбанк прогнозирует рост цен на 5%

Национальный банк Молдовы заверил, что кризис в Республике миновал.

Спорт

Сладкий бренд: Шарапова презентовала в Москве конфеты и шоколад
23:251 февраля

Сладкий бренд: Шарапова презентовала в Москве конфеты и шоколад

Шоколад по рецепту теннисистки уже попробовали и полюбили покупатели в Америке. Теперь он появится и на прилавках российских магазинов.

В Содружестве

Между Беларусью и Россией появится пограничная зона
19:401 февраля

Бортников поручил обустроить пограничную зону вдоль Беларуси

Соответствующее распоряжение отдал глава российской ФСБ Бортников.

Наука

Ученые научили компьютер вычислять семейное положение по соцсетям
19:131 февраля

Семейное положение подскажут лайки

Специалисты из Университета ИТМО и Национального университета Сингапура повысили точность определения семейного положения, используя данные трех соцсетей вместо одной.

Авто

BMW и McLaren совместно разработают новый супердвигатель
10:561 февраля

BMW и McLaren совместно разработают новый супердвигатель

Знаменитые автопроизводители вновь объединятся, чтобы создать серию новейших двигателей.

Стиль жизни

Второй на Луне и первый на подиуме
17:281 февраля

Второй на Луне и первый на подиуме

Знаменитый астронавт Базз Олдрин принял участие в показе мод.

Hi-tech

Китай создал мегамощный и самый маленький компьютер в мире
07:181 февраля

Китай создал мегамощный и самый маленький компьютер в мире

Устройство весит чуть больше 45 граммов, однако действует как полноценный портативный компьютер при подключении к телевизору.




видео

1 февраля

В Грузии нашли первых жертв аномального похолодания

Вместе выгодно

23 января

Все выше, и выше, и выше: доходы россиян увеличатся

Фотоленты





Страны и филиалы

Вы лично сталкивались с домашним насилием?

Лица мира


© 2000 — 2017 МТРК «Мир»
age

© "МИР24" интернет-портал" ("MIR24.TV"). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-50091 от 06 июня 2012 года. Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании текстовых материалов МТРК «Мир» активная гиперссылка на главную страницу www.mir24.tv обязательна. Использование иллюстраций и видео возможно только с письменного согласия правообладателя (МТРК «МИР»).

Российская Федерация 115326, Москва, улица Пятницкая, 25
107076, Москва, улица Краснобогатырская, 44 (студия). Cхема проезда
Tel/fax: (495)648-07-92, 964-08-01
e-mail: mir24@mirtv.ru
Коммерческая дирекция: (495) 748-13-90
Развитие сети: (495) 748-35-96
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь в рекламное
агентство Fohat: email: sales@fohat-corp.ru, тел: + 7 (495) 135-43-26.
Создание сайта: Finch&Melrose
Если Вы заметили опечатку, выделите её и нажмите "Ctrl+Enter"