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В инаугурационной речи 45-й президент США пообещал американцам власть, работу и единство. Торжество в Вашингтоне проходило на фоне акций протеста и «приветов» из Москвы.
Белый дом решил не высылать специальную делегацию на межсирийские переговоры, которые пройдут в столице Казахстана 23-24 января.
В сети набирает популярность ролик с собакой, которая успокаивает маленькую девочку.
В местных больницах выстраиваются очереди, а в ряде школ уже отменили занятия.
По словам министра культуры, этот курс был бы отличным дополнением к истории и литературе.
Иларио Лаккетта назвал оскорбительным рисунок во французском журнале, который посвящен трагедии в отеле, расположенном возле его города.
По словам министра транспорта Максима Соколова, «Стройгазмонтаж» «зарекомендовал себя как ответственный подрядчик».
Российская теннисистка победила соотечественницу Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:3 в четвертом раунде.
Государства могут создать группировку из своих спутников или разработать совместный спутник.
Команда студентов из Калифорнии с проектом по изготовлению пенного напитка в космосе вышла в финал конкурса, победитель которого получит место на космическом аппарате.
Автовладелец привез свою машину в ремонт из-за странных шумов в моторном отсеке.
Энтузиасты из Томска участвовали в экспедиции Banjul Challenge. Марафон носит неофициальное название «запредельная гонка на ведрах с гайками».
В Стране восходящего солнца стремительно набирают популярность виртуальные жены.