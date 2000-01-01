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Президент Беларуси уже более пяти часов отвечает на вопросы журналистов, «МИР 24» собрал наиболее интересные моменты выступлении белорусского лидера.
В МИД РФ заявили, что обстрелы совершались с целью сорвать режим прекращения боевых действий
Эксперты советуют родителям подавать заявление в учебные заведения рядом с домом и напоминают, что все заявки будут рассматривать одновременно.
Специалисты обещают устранить все последствия аварии на водоводе в ночь на субботу.
Мария Александрова танцевала в балетах «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Жизель».
Богуслав Соботка в фейсбуке обвинил миллиардера и члена правительства Андрея Бабиша в неуплате налогов на сумму около $3,6 млн.
Несмотря на то, что экономика Беларуси сейчас переживает не лучшие времена, государство не перестанет помогать людям, заверил президент.
Спортсмен попытается убедить спортивный суд в Лозанне, что допинг попал в его организм случайно вместе с разрешенной пищевой добавкой.
В декабре прошлого года белорусская сторона выразила надежду на скорейшее решение проблемы и внесла предоплату за российский газ.
Во время пролета МКС нужно просто посмотреть в сторону западного горизонта.
Новая версия популярной модели представлена на российском рынке в двух комплектации: «Люкс Safety» и «Престиж».
Эксперты уверены: стать звездой подиума может человек с любой внешностью, а спортсменов должен заботить не объем мышц, а скорость и координация.
Мессенджер работает как для прихожан, так и для священнослужителей, приложение доступно на нескольких языках.