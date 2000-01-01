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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в следующие месяцы глава Белого дома поймет, можно ли работать с Москвой на общее благо.
Если бы меры не были введены, сельхозпроизводители из ЕС извлекли бы выгоду из недобросовестной конкуренции.
Жильцы домов заметили канатоходца и вызвали спасатели, которые в итоге похвалили его за хорошую страховку.
Провалившегося мальчика спас его отец. Ребенка доставили в местную больницу.
Запрос в Генпрокуратуру, сбор подписей, заступничество киноведов и протесты православных активистов. Все это вокруг фильма о любви императора и балерины обеспечит картине повышенный интерес публики.
Незадачливый воришка застрял при попытке забраться в дом, так что спасателям понадобилось 20 минут, чтобы освободить 47-летнего мужчину.
Налоги не нужно будет платить предпринимателям, прибыль которых не выше 18 тыс. долларов в год.
Один из крупнейших турниров проходит сейчас в Москве, спортсмены соревнуются в 15-ти дисциплинах.
В декабре прошлого года белорусская сторона выразила надежду на скорейшее решение проблемы и внесла предоплату за российский газ.
Меморандум будет опубликован в понедельник, комиссия по борьбе с лженаукой рекомендует Минздраву изъять все такие препараты из государственных клиник.
Новая версия популярной модели представлена на российском рынке в двух комплектации: «Люкс Safety» и «Престиж».
Во время своего путешествия девушка не просто формально пересекала границы, но и успевала осмотреть достопримечательности и познакомиться с местными жителями.
С помощью миниатюрного устройства согласившиеся на операцию могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой.