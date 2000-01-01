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В Алматы торжественно открыли Всемирную зимнюю Универсиаду
29.01
Спорт

В Алматы торжественно открыли Всемирную зимнюю Универсиаду

В почти трехчасовую программу церемонию вошли и театральное шоу, и парад команд-участниц, и музыкальные номера.


Политика

Это не вопрос религии: Трамп пояснил свою иммиграционную политику
02:2130 января

Это не вопрос религии: Трамп пояснил свою иммиграционную политику

Президент США заявил, что его указ не направлен против мусульман, все дело в терроре.

Общество

Аэропорты Грузии закрыты из-за снегопада
23:3029 января

Аэропорты Грузии закрыты из-за снегопада

Сильный снег остановил движение и на дорогах страны, а также оставил без света несколько десятков тысяч человек.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Происшествия

Спецоперация в чеченском Шали: ликвидированы трое боевиков
03:3130 января

Спецоперация в чеченском Шали: ликвидированы трое боевиков

Два сотрудника правоохранительных органов погибли в результате столкновений с террористами.

Культура

Гильдия продюсеров США назвала лучшим фильмом мюзикл «Ла-Ла Ленд»
15:1729 января

Гильдия продюсеров США назвала лучшим фильмом мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Картина Дэмьена Шазелла, получившая рекордное количество номинаций на «Оскар» в этом году, подтвердила статус главного фаворита премии.

Александр Петров

Все дело в том, как ты реагируешь на людей

В мире

Подземные толчки в Италии обрушили стену церкви XV века
00:5830 января

Подземные толчки в Италии обрушили стену церкви XV века

Магнитуда составила 3,8, очаг располагался прямо под Аматриче на глубине 6 км.

Экономика

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
22:1728 января

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Если стороны договорятся, то отдыхающие смогут проводить операции в банкоматах и снимать рубли без комиссии.

Спорт

Бразильский «Шапекоэнсе» впервые выиграл после авиакатастрофы
01:5330 января

Бразильский «Шапекоэнсе» впервые выиграл после авиакатастрофы

Победа стала первой после трагической гибели почти всех игроков и тренера футбольного клуба.

В Содружестве

Напарники: полицейские Молдовы и России вместе задержали бандитов
21:1125 января

Напарники: полицейские Молдовы и России вместе задержали бандитов

Была пресечена деятельность криминальной группировки. Ее участникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Наука

Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости
02:5930 января

Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

Специалисты создали молекулу, которая блокирует получение удовольствия от наркотических веществ.

Авто

Закон об опасном вождении распространится на «тихоходов»
22:3827 января

Закон об опасном вождении распространится на «тихоходов»

По словам замминистра внутренних дел России Игоря Зубова, водители, которые ездят слишком медленно, могут помешать движению «скорой помощи».

Стиль жизни

Как рассказать ребенку о сексе
13:0428 января

Как рассказать ребенку о сексе

Что и как следует объяснить ребенку в разные периоды его взросления, «МИР 24» выяснил у психологов и психотерапевтов.

Hi-tech

Samsung Galaxy S8 рассекречен: появилось первое фото смартфона
13:0427 января

Samsung Galaxy S8 рассекречен: появилось первое фото смартфона

Предварительно официальный анонс новых устройств Samsung состоится 29 марта на презентации в Нью-Йорке.




видео

29 января

Зрители «Мира» получат «Звезду в подарок»

Вместе выгодно

23 января

Все выше, и выше, и выше: доходы россиян увеличатся

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