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Антониу Гутерреш в своем первом послании призвал междунардное сообщество в новом году бороться за мир.
Президент России выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом, в результате которого погибли почти 40 человек.
Запрет на розничную продажу алкоголя в пластиковой таре, объем которой превышает 1,5 литра, вступит со второго полугодия.
Огнеборцы погибли при тушении пожара в частном жилом доме в селе Ерлыково Миякинского района.
Международный песенный конкурс пройдет в мае 2017 года в столице Украины.
Слово было введено в обращение группой специалистов по вопросам языка.
С 1 января повысятся ставки на период 2017-2019 годов, меньше всего подорожает вино из российского винограда.
Заключительный матч группового этапа завершился со счетом 2:0 в пользу россиян.
Президент Беларуси поручил подписать договор при достижении договоренности по одобренному проекту.
Медики назвали проблемы со здоровьем, которые возникают из-за напряженного образа жизни.
Сервис Skype for Business появится в автомобилях 90-серии, на машинах с автопилотом будет доступна и видеосвязь.
Главные герои видеороликов YouTube живым примером желают вам самых важных качеств в новом году.
Компания намерена сократить производство iPhone 7 и 7 Plus на 10%.