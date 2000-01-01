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«Черный понедельник» для Boeing
15:57
Происшествия

«Черный понедельник» для Boeing

Турецкий грузовой самолет рухнул на жилые дома в дачном поселке под Бишкеком. Погибли более 30 человек.


Политика

Суд Англии рассмотрит иск России к Украине по долгу на $3 млрд
19:2916 января

Суд Англии рассмотрит иск России к Украине по долгу на $3 млрд

Заседание по делу начнется 17 января. И, по данным суда, должно продлиться весь день.

Общество

Строители откопали старинные монеты в Москве
19:1316 января

Строители откопали старинные монеты в Москве

Клад был найден на одном из объектов недалеко от Варшавского шоссе.

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Происшествия

Школьный автобус загорелся в пути на трассе под Вологдой
19:2716 января

Школьный автобус загорелся в пути на трассе под Вологдой

В результате происшествия пострадавших нет, детей вовремя эвакуировали.

Культура

Улетели на ремонт. Грифоны покинули Банковский мост впервые за 200 лет
18:5816 января

Улетели на ремонт. Грифоны покинули Банковский мост впервые за 200 лет

Знаменитых крылатых львов с Банковского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию.

Эмир Кустурица

«По Млечному пути» - мой последний фильм о балканской войне

В мире

Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: ест жертвы
18:5616 января

Музыкальный фестиваль в Мексике обернулся кровавой бойней

В городе Плайя-дель-Кармен погибли по меньшей мере четыре человека, точное число раненых неизвестно.

Экономика

МВФ прогнозирует рост цен на нефть на 20%
18:1116 января

МВФ прогнозирует рост цен на нефть на 20%

По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, средняя цена нефти в текущем году составит 51,2 доллара за баррель.

Спорт

К Кубку конфедераций и ЧМ-2018 примут беспрецедентные меры безопасности
18:2716 января

К Кубку конфедераций и ЧМ-2018 примут беспрецедентные меры безопасности

Соответствующее распоряжение внесено в разработанный ФСБ РФ проект президентского указа.

В Содружестве

Мирзиеев призвал правительство активнее осваивать рынки других стран
15:4716 января

Президент Узбекистана призвал правительство осваивать рынки других стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что стране нужно более активно продолжать начатую работу по поиску новых рынков сбыта продукции в России, Казахстане, Туркменистане, Украине и Белоруссии.

Наука

В мире появился новый штамм, устойчивый к антибиотикам
17:1916 января

В мире появился новый вирус, устойчивый к антибиотикам

Американские ученые впервые зафиксировали случай смерти от микроба Klebsiella pneumoniae, который жертва подхватила в Индии.

Авто

На дороге и без жезла
16:2013 января

На дороге и без жезла

Водители недоумевают, почему у казахстанских полицейских отобрали палки.

Стиль жизни

Blue Monday: 16 января - самый депрессивный день в году
11:0216 января

Blue Monday: 16 января - самый депрессивный день в году

По мнению британских ученых, третий понедельник января является самым сложным днем в году. Это связано с тем, что люди находятся в подавленном состоянии из-за окончания новогодних праздников и тем, что очередная зарплата будет нескоро.

Hi-tech

В Китае построили самый мощный в мире лазер на свободных электронах
15:2315 января

В Китае построили самый мощный в мире лазер на свободных электронах

Такие лазеры из-за своего мягкого рентгеновского излучения используются в медицине и исследованиях наночастиц.



видео

16 января

«Шерлоки Холмсы» среди нас

Вместе выгодно

9 января

Гулять, так гулять: как отдыхают иностранцы в России

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