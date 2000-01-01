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В почти трехчасовую программу церемонию вошли и театральное шоу, и парад команд-участниц, и музыкальные номера.
Президент США заявил, что его указ не направлен против мусульман, все дело в терроре.
Сильный снег остановил движение и на дорогах страны, а также оставил без света несколько десятков тысяч человек.
Два сотрудника правоохранительных органов погибли в результате столкновений с террористами.
Картина Дэмьена Шазелла, получившая рекордное количество номинаций на «Оскар» в этом году, подтвердила статус главного фаворита премии.
Магнитуда составила 3,8, очаг располагался прямо под Аматриче на глубине 6 км.
Если стороны договорятся, то отдыхающие смогут проводить операции в банкоматах и снимать рубли без комиссии.
Победа стала первой после трагической гибели почти всех игроков и тренера футбольного клуба.
Была пресечена деятельность криминальной группировки. Ее участникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Специалисты создали молекулу, которая блокирует получение удовольствия от наркотических веществ.
По словам замминистра внутренних дел России Игоря Зубова, водители, которые ездят слишком медленно, могут помешать движению «скорой помощи».
Что и как следует объяснить ребенку в разные периоды его взросления, «МИР 24» выяснил у психологов и психотерапевтов.
Предварительно официальный анонс новых устройств Samsung состоится 29 марта на презентации в Нью-Йорке.