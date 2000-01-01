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Российское посольство подтвердило факт кончины консула. Его тело нашли в квартире в столице Греции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла доклад американских спецслужб о русских хакерах, которые якобы пытались повлиять на ход президентских выборов в США.
Новые станции метро, которые появятся в ближайшие два года, будут интегрировать с МЦК.
Тело российского консула Андрея Маланина было найдено в его квартире в столице Греции.
Глава Санкт-Петербургского Союза художников покинул мир на 80-м году жизни.
По словам Минобороны Соединенных Штатов, быстроходные боевые катера прошли в 800 метрах от американского корабля.
На фоне новостей о сокращении нефтедобычи цены на нефть поползли вверх.
За звание боролись также форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси и нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.
С 2003 года международную организацию возглавлял Николай Бордюжа.
Российское научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» отправилось для проведения комплексной научной экспедиции в Индийском океане.
Самым популярным внедорожником оказался Toyota Land Cruiser, модель принесла дилерам 42 миллиарда.
На его рукодельных свитерах изображены места, которые посещал мастер. В его коллекции уже 103 свитера.
Инновационную одежду представили на международной выставке электроники.