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Российский консул найден мертвым в Афинах
09.01
Происшествия

Российский консул найден мертвым в Афинах

Российское посольство подтвердило факт кончины консула. Его тело нашли в квартире в столице Греции.


Политика

Захарова о докладе: Русские хакеры «взломали мозг Обаме»
17:169 января

Захарова о докладе ЦРУ: русские хакеры «взломали мозг» Обаме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла доклад американских спецслужб о русских хакерах, которые якобы пытались повлиять на ход президентских выборов в США.

Общество

На 18 станциях МЦК появятся теплые пересадки
23:139 января

На 18 станциях МЦК появятся теплые пересадки

Новые станции метро, которые появятся в ближайшие два года, будут интегрировать с МЦК.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Происшествия

Российский консул в Афинах умер от естественных причин
23:279 января

Российский консул в Афинах умер от естественных причин

Тело российского консула Андрея Маланина было найдено в его квартире в столице Греции.

Культура

В Петербурге скончался архитектор Альберт Чаркин
18:509 января

«Воспевал Россию»: в Петербурге скончался скульптор Альберт Чаркин

Глава Санкт-Петербургского Союза художников покинул мир на 80-м году жизни.

Юрий Куклачев

Вся жизнь отдана детям

В мире

Пентагон подтвердил выстрелы эсминца ВМС США по иранским катерам
21:289 января

Пентагон подтвердил выстрелы эсминца ВМС США по иранским катерам

По словам Минобороны Соединенных Штатов, быстроходные боевые катера прошли в 800 метрах от американского корабля.

Экономика

Россия вместе со странами ОПЕК начала сокращать добычу нефти
11:239 января

Россия вместе со странами ОПЕК начала сокращать добычу нефти

На фоне новостей о сокращении нефтедобычи цены на нефть поползли вверх.

Спорт

Роналду стал футболистом года по версии ФИФА в четвертый раз
22:329 января

Роналду стал футболистом года по версии ФИФА в четвертый раз

За звание боролись также форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси и нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

В Содружестве

Валерий Семериков стал генсеком ОДКБ
16:341 января

Валерий Семериков стал генсеком ОДКБ

С 2003 года международную организацию возглавлял Николай Бордюжа.

Наука

Российские ученые отправились изучать Индийский океан
20:419 января

Ученые из РФ впервые после распада СССР изучат Индийский океан

Российское научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» отправилось для проведения комплексной научной экспедиции в Индийском океане.

Авто

Россияне за год купили внедорожники на 747 миллиардов рублей
07:128 января

Россияне за год купили внедорожников на 747 млрд рублей

Самым популярным внедорожником оказался Toyota Land Cruiser, модель принесла дилерам 42 миллиарда.

Стиль жизни

Вяжущий особые свитеры мужчина собрал тысячи лайков в интернете
19:369 января

Вяжущий особые свитера мужчина собрал тысячи лайков в интернете

На его рукодельных свитерах изображены места, которые посещал мастер. В его коллекции уже 103 свитера.

Hi-tech

Пижама поможет спортсменам восстановиться во сне
18:299 января

Нанопижама поможет спортсменам восстановиться во сне

Инновационную одежду представили на международной выставке электроники.



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