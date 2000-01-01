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Турецкий грузовой самолет рухнул на жилые дома в дачном поселке под Бишкеком. Погибли более 30 человек.
Заседание по делу начнется 17 января. И, по данным суда, должно продлиться весь день.
Клад был найден на одном из объектов недалеко от Варшавского шоссе.
В результате происшествия пострадавших нет, детей вовремя эвакуировали.
Знаменитых крылатых львов с Банковского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию.
В городе Плайя-дель-Кармен погибли по меньшей мере четыре человека, точное число раненых неизвестно.
По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, средняя цена нефти в текущем году составит 51,2 доллара за баррель.
Соответствующее распоряжение внесено в разработанный ФСБ РФ проект президентского указа.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что стране нужно более активно продолжать начатую работу по поиску новых рынков сбыта продукции в России, Казахстане, Туркменистане, Украине и Белоруссии.
Американские ученые впервые зафиксировали случай смерти от микроба Klebsiella pneumoniae, который жертва подхватила в Индии.
Водители недоумевают, почему у казахстанских полицейских отобрали палки.
По мнению британских ученых, третий понедельник января является самым сложным днем в году. Это связано с тем, что люди находятся в подавленном состоянии из-за окончания новогодних праздников и тем, что очередная зарплата будет нескоро.
Такие лазеры из-за своего мягкого рентгеновского излучения используются в медицине и исследованиях наночастиц.