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Страшная авария в Новой Москве, по уточненным данным, унесла жизни восьми человек, еще четверо госпитализированы.
Ранее Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России, чтобы официально выразить ему протест в связи с отказом ряду норвежских депутатов в выдаче российских виз.
Первому президенту России сегодня могло бы исполниться 86 лет.
Жертвами столкновения иномарки и микроавтобуса стали девять человек, еще трое пострадали.
Балет покажут 1 и 2 февраля. Историю Эсмеральды и Квазимодо на астанинской сцене поставили полгода назад, но это точная копия парижского спектакля 1965 года.
Программа, которая подсчитывает результаты голосования, устарела и может быть взломана хакерами, отметили в правительстве.
Национальный банк Молдовы заверил, что кризис в Республике миновал.
Шоколад по рецепту теннисистки уже попробовали и полюбили покупатели в Америке. Теперь он появится и на прилавках российских магазинов.
Соответствующее распоряжение отдал глава российской ФСБ Бортников.
Специалисты из Университета ИТМО и Национального университета Сингапура повысили точность определения семейного положения, используя данные трех соцсетей вместо одной.
Знаменитые автопроизводители вновь объединятся, чтобы создать серию новейших двигателей.
Знаменитый астронавт Базз Олдрин принял участие в показе мод.
Устройство весит чуть больше 45 граммов, однако действует как полноценный портативный компьютер при подключении к телевизору.