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Январские тезисы Трампа
21.01
В мире

Январские тезисы Трампа

В инаугурационной речи 45-й президент США пообещал американцам власть, работу и единство. Торжество в Вашингтоне проходило на фоне акций протеста и «приветов» из Москвы.


Политика

США на переговорах в Астане по Сирии представит посол
19:4721 января

США на переговорах в Астане по Сирии представит посол

Белый дом решил не высылать специальную делегацию на межсирийские переговоры, которые пройдут в столице Казахстана 23-24 января.

Общество

Друг в беде не бросит: собака-нянька покорила интернет
22:4521 января

Друг в беде не бросит: собака-нянька покорила интернет

В сети набирает популярность ролик с собакой, которая успокаивает маленькую девочку.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Происшествия

Мед, лимон и градусник: в Аджарии началась эпидемия гриппа
22:0921 января

Мед, лимон и градусник: в Аджарии началась эпидемия гриппа

В местных больницах выстраиваются очереди, а в ряде школ уже отменили занятия.

Культура

Мединский предложил ввести в школах курс истории российского кино
15:3821 января

Мединский предложил ввести в школах курс истории российского кино

По словам министра культуры, этот курс был бы отличным дополнением к истории и литературе.

Эмир Кустурица

«По Млечному пути» - мой последний фильм о балканской войне

В мире

Мэр Фариндолы подаст в суд на Charlie Hebdo после карикатуры о лавине
23:1221 января

Мэр Фариндолы подаст в суд на Charlie Hebdo после карикатуры о лавине

Иларио Лаккетта назвал оскорбительным рисунок во французском журнале, который посвящен трагедии в отеле, расположенном возле его города.

Экономика

Железную дорогу к Керченскому мосту подведет его же строитель
20:2521 января

Железную дорогу к Керченскому мосту подведет его же строитель

По словам министра транспорта Максима Соколова, «Стройгазмонтаж» «зарекомендовал себя как ответственный подрядчик».

Спорт

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
06:1822 января

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка победила соотечественницу Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:3 в четвертом раунде.

В Содружестве

СНГ обсуждает создание совместной спутниковой группировки
14:4620 января

В СНГ обсуждают создание совместной спутниковой группировки

Государства могут создать группировку из своих спутников или разработать совместный спутник.

Наука

Американские студенты собрались сварить пиво на Луне
21:3321 января

Американские студенты собрались сварить пиво на Луне

Команда студентов из Калифорнии с проектом по изготовлению пенного напитка в космосе вышла в финал конкурса, победитель которого получит место на космическом аппарате.

Авто

Сотрудники автосервиса «починили» машину с котом под капотом
19:3221 января

Сотрудники автосервиса «починили» машину с котом под капотом

Автовладелец привез свою машину в ремонт из-за странных шумов в моторном отсеке.

Стиль жизни

Четверо россиян на ржавой «шестерке» проехали 12 стран
02:4019 января

Четверо россиян на ржавой «шестерке» проехали 12 стран

Энтузиасты из Томска участвовали в экспедиции Banjul Challenge. Марафон носит неофициальное название «запредельная гонка на ведрах с гайками».

Hi-tech

Японские мужчины выбирают роботов
19:5720 января

Японские мужчины выбирают роботов

В Стране восходящего солнца стремительно набирают популярность виртуальные жены.



видео

21 января

Трамп на инаугурации станцевал с женой под Синатру

Акценты

18 января

Похудеть на вине

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