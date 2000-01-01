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Лукашенко о смысле экономики, зарплатах и России
03.02
Политика

Лукашенко о смысле экономики, зарплатах и России

Президент Беларуси уже более пяти часов отвечает на вопросы журналистов, «МИР 24» собрал наиболее интересные моменты выступлении белорусского лидера.


Политика

Посольство России в Дамаске дважды обстреляли минометным огнем
21:153 февраля

Посольство России в Дамаске дважды обстреляли минометным огнем

В МИД РФ заявили, что обстрелы совершались с целью сорвать режим прекращения боевых действий

Общество

Записывать в первые классы в Петербурге научились без драк
21:183 февраля

Записывать в первые классы в Петербурге научились без драк

Эксперты советуют родителям подавать заявление в учебные заведения рядом с домом и напоминают, что все заявки будут рассматривать одновременно.

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Происшествия

В Воронеже более 50 тысяч человек остались без воды
23:423 февраля

В Воронеже более 50 тысяч человек остались без воды

Специалисты обещают устранить все последствия аварии на водоводе в ночь на субботу.

Культура

Прима-балерина Мария Александровач ушла из Большого театра
22:493 февраля

Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

Мария Александрова танцевала в балетах «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Жизель».

Александр Петров

Все дело в том, как ты реагируешь на людей

В мире

Чешский премьер с матом обрушился на главу минфина за махинации
23:293 февраля

Чешский премьер с матом обрушился на главу минфина за махинации

Богуслав Соботка в фейсбуке обвинил миллиардера и члена правительства Андрея Бабиша в неуплате налогов на сумму около $3,6 млн.

Экономика

Лукашенко назвал оптимальную модель экономики для славянских народов
14:093 февраля

Лукашенко назвал оптимальную модель экономики для славянских народов

Несмотря на то, что экономика Беларуси сейчас переживает не лучшие времена, государство не перестанет помогать людям, заверил президент.

Спорт

Молдавский каноист Тарновский будет судиться на медаль Рио
19:543 февраля

Молдавский каноист Тарновский будет судиться на медаль Рио

Спортсмен попытается убедить спортивный суд в Лозанне, что допинг попал в его организм случайно вместе с разрешенной пищевой добавкой.

В Содружестве

Лукашенко: переговоры с РФ по газовому спору продолжатся 4 февраля
12:463 февраля

Лукашенко: Переговоры с РФ по энергоносителям продолжатся 4 февраля

В декабре прошлого года белорусская сторона выразила надежду на скорейшее решение проблемы и внесла предоплату за российский газ.

Наука

МКС покажется в феврале над европейской частью России
20:473 февраля

МКС покажется в феврале над европейской частью России

Во время пролета МКС нужно просто посмотреть в сторону западного горизонта.

Авто

Обновленный кроссовер Toyota Highlander добрался до России
13:153 февраля

Обновленный кроссовер Toyota Highlander добрался до России

Новая версия популярной модели представлена на российском рынке в двух комплектации: «Люкс Safety» и «Престиж».

Стиль жизни

Идеальное тело: стереотипы и реальность
12:153 февраля

Идеальное тело: стереотипы и реальность

Эксперты уверены: стать звездой подиума может человек с любой внешностью, а спортсменов должен заботить не объем мышц, а скорость и координация.

Hi-tech

В России заработал православный мессенджер
17:173 февраля

В России заработал православный мессенджер

Мессенджер работает как для прихожан, так и для священнослужителей, приложение доступно на нескольких языках.




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3 февраля

Лукашенко больше часа отвечал на вопрос МТРК «Мир»

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23 января

Все выше, и выше, и выше: доходы россиян увеличатся

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