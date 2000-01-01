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Куда не ступала нога туриста: тайны Кремля открылись всем желающим
15:18
Культура

Куда не ступала нога туриста: тайны Кремля открылись всем желающим

На месте снесенного 14-го корпуса обнаружены фундаменты древних монастырей и самые настоящие сокровища. Все это посетители Ивановской площади смогут увидеть своими глазами.


Политика

Лавров назвал «неплохими» перспективы сирийского урегулирования
14:0126 января

Лавров назвал «неплохими» перспективы сирийского урегулирования

В ходе межсирийских переговоров, которые прошли в столице Казахстана 23 и 24 января, было принято соглашение о создании трехстороннего механизма контроля за перемирием в САР.

Общество

Тест: Насколько хорошо вы знаете Санкт-Петербург?
14:5026 января

Тест: Насколько хорошо вы знаете Санкт-Петербург?

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Происшествия

Снегопады охватили регионы России
15:2426 января

Снегопады охватили регионы России

В Алтайском крае из-за сложных погодных условий введен режим ЧС. Похожая ситуация - и в республике Коми.

Культура

Куда не ступала нога туриста: тайны Кремля открылись всем желающим
15:1826 января

Куда не ступала нога туриста: тайны Кремля открылись всем желающим

На месте снесенного 14-го корпуса обнаружены фундаменты древних монастырей и самые настоящие сокровища. Все это посетители Ивановской площади смогут увидеть своими глазами.

Владимир Хотиненко

Во всех фильмах я ходил по лезвию бритвы

В мире

«Ангар спасения» укрыл бездомных от мороза
14:5326 января

«Ангар спасения» укрыл бездомных от мороза

В Москве ударили сильные холода, за помощью в центр только за одно утро обратились 60 человек.

Экономика

Альтернативная энергия: Армения построит 6 солнечных электростанций
20:3125 января

Альтернативная энергия: Армения построит 6 солнечных электростанций

Ранее постройка подобных электростанций обходилась очень дорого. Внедрение новейших технологий значительно уменьшит расходы.

Спорт

Вратарь сборной России по хоккею Варламов выбыл до конца сезона
15:1726 января

Вратарь сборной России по хоккею Варламов выбыл до конца сезона

Выступающему за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» россиянину предстоит операция, отец голкипера не уточнил причину вмешательства медиков.

В Содружестве

Напарники: полицейские Молдовы и России вместе задержали бандитов
21:1125 января

Напарники: полицейские Молдовы и России вместе задержали бандитов

Была пресечена деятельность криминальной группировки. Ее участникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Наука

Подберезовики справятся со старческой деменцией
10:5326 января

Подберезовики справятся со старческой деменцией

Биологические вещества, содержащиеся в некоторых видах грибов, усиливают выработку фактора роста нервной ткани и повышают выживаемость нейронов головного мозга.

Авто

Кроссовер Honda CR-V стал самым продаваемым по итогам 2016 года
10:4226 января

Кроссовер Honda CR-V стал самым продаваемым по итогам 2016 года

За прошлый год было продано 752670 автомобилей Honda, в тройку лидеров вошли Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

Стиль жизни

Российские красавицы смутили шейхов в ОАЭ
13:1326 января

Российские красавицы смутили шейхов в ОАЭ

Полуобнаженные девушки гуляют и фотографируются на территории престижного отеля, куда богатые семьи приезжают поправить здоровье.

Hi-tech

Коппола и создатели Battlefield выпустят видеоигру на миллион долларов
13:5226 января

Коппола и создатели Battlefield выпустят видеоигру на миллион долларов

Режиссер оскароносной ленты «Апокалипсис сегодня» снимал ее почти 40 лет назад во Вьетнаме, и скоро лента получит новую жизнь в компьютерной игре.




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