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На месте снесенного 14-го корпуса обнаружены фундаменты древних монастырей и самые настоящие сокровища. Все это посетители Ивановской площади смогут увидеть своими глазами.
В ходе межсирийских переговоров, которые прошли в столице Казахстана 23 и 24 января, было принято соглашение о создании трехстороннего механизма контроля за перемирием в САР.
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В Алтайском крае из-за сложных погодных условий введен режим ЧС. Похожая ситуация - и в республике Коми.
На месте снесенного 14-го корпуса обнаружены фундаменты древних монастырей и самые настоящие сокровища. Все это посетители Ивановской площади смогут увидеть своими глазами.
В Москве ударили сильные холода, за помощью в центр только за одно утро обратились 60 человек.
Ранее постройка подобных электростанций обходилась очень дорого. Внедрение новейших технологий значительно уменьшит расходы.
Выступающему за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» россиянину предстоит операция, отец голкипера не уточнил причину вмешательства медиков.
Была пресечена деятельность криминальной группировки. Ее участникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Биологические вещества, содержащиеся в некоторых видах грибов, усиливают выработку фактора роста нервной ткани и повышают выживаемость нейронов головного мозга.
За прошлый год было продано 752670 автомобилей Honda, в тройку лидеров вошли Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.
Полуобнаженные девушки гуляют и фотографируются на территории престижного отеля, куда богатые семьи приезжают поправить здоровье.
Режиссер оскароносной ленты «Апокалипсис сегодня» снимал ее почти 40 лет назад во Вьетнаме, и скоро лента получит новую жизнь в компьютерной игре.