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Трамп хотел бы начать отношения с Россией «с чистого листа»
05.02
В мире

Трамп хотел бы начать отношения с Россией «с чистого листа»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в следующие месяцы глава Белого дома поймет, можно ли работать с Москвой на общее благо.


Политика

Все по-честному: Лавров объяснил российские контрсанкции
13:315 февраля

Все по-честному: Лавров объяснил российские контрсанкции

Если бы меры не были введены, сельхозпроизводители из ЕС извлекли бы выгоду из недобросовестной конкуренции.

Общество

Экстремал прошел по канату между многоэтажками в Марьино
23:235 февраля

Экстремал прошел по канату между многоэтажками в Марьино

Жильцы домов заметили канатоходца и вызвали спасатели, которые в итоге похвалили его за хорошую страховку.

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Происшествия

В Брянске двухлетний ребенок упал в канализационный люк
22:465 февраля

В Брянске двухлетний ребенок упал в канализационный люк

Провалившегося мальчика спас его отец. Ребенка доставили в местную больницу.

Культура

Страсти по «Матильде»
22:335 февраля

Страсти по «Матильде»

Запрос в Генпрокуратуру, сбор подписей, заступничество киноведов и протесты православных активистов. Все это вокруг фильма о любви императора и балерины обеспечит картине повышенный интерес публики.

Александр Петров

Все дело в том, как ты реагируешь на людей

В мире

Взломщик «исполнил» Винни-Пуха в окне туалета на втором этаже
23:475 февраля

Взломщик «исполнил» Винни-Пуха в окне туалета на втором этаже

Незадачливый воришка застрял при попытке забраться в дом, так что спасателям понадобилось 20 минут, чтобы освободить 47-летнего мужчину.

Экономика

В Армении от налогов освободили 2000 человек
00:095 февраля

В Армении от налогов освободили 2 тысячи человек

Налоги не нужно будет платить предпринимателям, прибыль которых не выше 18 тыс. долларов в год.

Спорт

Атлеты ответили «Русской зимой» на санкции
21:475 февраля

Атлеты ответили «Русской зимой» на санкции

Один из крупнейших турниров проходит сейчас в Москве, спортсмены соревнуются в 15-ти дисциплинах.

В Содружестве

Лукашенко: переговоры с РФ по газовому спору продолжатся 4 февраля
12:463 февраля

Лукашенко: Переговоры с РФ по энергоносителям продолжатся 4 февраля

В декабре прошлого года белорусская сторона выразила надежду на скорейшее решение проблемы и внесла предоплату за российский газ.

Наука

РАН официально признает гомеопатию лженаукой
23:185 февраля

РАН официально признает гомеопатию лженаукой

Меморандум будет опубликован в понедельник, комиссия по борьбе с лженаукой рекомендует Минздраву изъять все такие препараты из государственных клиник.

Авто

Обновленный кроссовер Toyota Highlander добрался до России
13:153 февраля

Обновленный кроссовер Toyota Highlander добрался до России

Новая версия популярной модели представлена на российском рынке в двух комплектации: «Люкс Safety» и «Престиж».

Стиль жизни

Рекорд Кассандры: американка посетила 195 стран за полтора года
19:185 февраля

Рекорд Кассандры: американка посетила 195 стран за полтора года

Во время своего путешествия девушка не просто формально пересекала границы, но и успевала осмотреть достопримечательности и познакомиться с местными жителями.

Hi-tech

Дополненный человек: бельгийская компания вживила сотрудникам чипы
13:315 февраля

Дополненный человек: бельгийская компания вживила сотрудникам чипы

С помощью миниатюрного устройства согласившиеся на операцию могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой.




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