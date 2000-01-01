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Новый генсек ООН Гутерреш: 2017 год должен стать годом мира
08:38
В мире

Новый генсек ООН Гутерреш: 2017-й должен стать годом мира

Антониу Гутерреш в своем первом послании призвал междунардное сообщество в новом году бороться за мир.


Политика

Путин: Теракт в Стамбуле в Новый год - циничное преступление
11:321 января

Путин: Теракт в Стамбуле в Новый год - циничное преступление

Президент России выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом, в результате которого погибли почти 40 человек.

Общество

В России запретили оборот алкоголя в пластиковых бутылках
12:061 января

В России запретили алкоголь в больших пластиковых бутылках

Запрет на розничную продажу алкоголя в пластиковой таре, объем которой превышает 1,5 литра, вступит со второго полугодия.

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Происшествия

В канун Нового года при пожаре в Башкирии погибли два сотрудника МЧС
12:0431 декабря

В канун Нового года при пожаре в Башкирии погибли два сотрудника МЧС

Огнеборцы погибли при тушении пожара в частном жилом доме в селе Ерлыково Миякинского района.

Культура

«Евровидение-2017»: оформлением сцены займется немецкий дизайнер
16:4031 декабря

«Евровидение-2017»: оформлением сцены займется немецкий дизайнер

Международный песенный конкурс пройдет в мае 2017 года в столице Украины.

Александр Мостовой

В футболе 80% успеха зависит от игроков, а не от тренера

В мире

«Трампизация» официально вошла в лексикон шведов
12:221 января

«Трампизация» официально вошла в лексикон шведов

Слово было введено в обращение группой специалистов по вопросам языка.

Экономика

Акцизы на алкоголь и табак повысились в России
10:411 января

В России выросли акцизы на алкоголь и табак

С 1 января повысятся ставки на период 2017-2019 годов, меньше всего подорожает вино из российского винограда.

Спорт

Хоккейная «молодежка» России всухую обыграла словаков на ЧМ
09:031 января

Хоккейная «молодежка» России всухую обыграла словаков на ЧМ

Заключительный матч группового этапа завершился со счетом 2:0 в пользу россиян.

В Содружестве

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
09:3031 декабря

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Президент Беларуси поручил подписать договор при достижении договоренности по одобренному проекту.

Наука

Стресс становится причиной шести болезней
07:281 января

Стресс становится причиной шести болезней

Медики назвали проблемы со здоровьем, которые возникают из-за напряженного образа жизни.

Авто

Volvo станет первым автомобилем со встроенной конференц-связью
07:391 января

Volvo станет первым автомобилем со встроенной конференц-связью

Сервис Skype for Business появится в автомобилях 90-серии, на машинах с автопилотом будет доступна и видеосвязь.

Стиль жизни

17 мимишных поздравлений
13:0031 декабря

17 мимишных поздравлений к Новому году

Главные герои видеороликов YouTube живым примером желают вам самых важных качеств в новом году.

Hi-tech

Apple сократит производство iPhone
06:0931 декабря

Apple сократит производство iPhone

Компания намерена сократить производство iPhone 7 и 7 Plus на 10%.



видео

1 января

Хлопушки и зонтики: Новый год в Петербурге выдался аномально теплым

Вместе выгодно

19 декабря

Колючие цены: сколько стоят лесные красавицы

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